Im „Betzegeflüster“ in der Samstagsausgabe hat Redakteur Rainer Knoll unter der Überschrift „Eine Leidenschaft, die ganz viel Leiden schafft“ von seinen Strategien erzählt, wie er Spiele „seines“ FCK übersteht. Damit ist er offensichtlich nicht alleine: Leser berichten, wie sie die FCK-Spiele er- und überleben.

Fan-Gemeinschaft oder Hermann helfen

Da ich jahrzehntelanger Dauerkartenbesitzer in der Westtribüne bin, sehe ich die allermeisten Heimspiele live im Stadion. Hier hilft die Fan-Gemeinschaft, wenn die Mannschaft nicht so gut spielt und auch nicht so erfolgreich.

Aber