Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein ständiges Ärgernis ist für RHEINPFALZ-Leser Rudolf Kalff der Anblick von bis zu sechs Mülleimern auf einem Grundstück in der oberen Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Behälter stünden seit mindestens 18 Monaten dauerhaft an der Straßenecke gegenüber seiner Wohnung in der Parkstraße. Auf seine Beschwerden bei der Stadtbildpflege habe diese bis jetzt nicht reagiert.

Anfang 2018 habe er eine erste Mail an die Stadtbildpflege geschrieben und ein Foto beigefügt, welches die Situation an Weihnachten 2017 zeige, aber keine Rückmeldung