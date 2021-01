Horst Rochlitzer stört sich am Müll an der Waldtreppe am Schulzentrum Süd. Er kommt dort regelmäßig vorbei, hat das Thema auch bereits im September gegenüber der RHEINPFALZ thematisiert. „Mein Gefühl ist: Es ist schlimmer geworden“, schildert er nun am Lesertelefon.

Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, liegt die Reinigung der Treppe in den Händen der Schulhausverwaltung. Stand Dienstag sei die Treppe „gesäubert“, heißt es aus dem Rathaus.

Rochlitzer formulierte am Lesertelefon noch ein zweites Anliegen. Rund um das Gelände am Schulzentrum Süd, so sein Eindruck, gibt es keine Hinweisschilder auf die derzeit, insbesondere an Schulen geltenden Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. „Ich habe dort keine Hinweisschilder gesehen“, berichtet er. Die Stadtverwaltung erklärt dazu, dass das zuständige Referat Gebäudewirtschaft Hinweisschilder zur Maskenpflicht etwa an die Schulen zum Aushängen auf dem Gelände ausgegeben habe. Diese seien auch aufgehängt worden – auch im Außen- und Treppenbereich am Schulzentrum Süd.

„Leider werden die Hinweisschilder im Außenbereich immer wieder unerlaubt entfernt“, so die Stadtverwaltung. Auch seien „an allen Eingangstüren zum Schulzentrum Süd entsprechende Hinweise aufgehängt“ worden. Hinter jeder Eingangstür und in allen Klassenräumen sei die Möglichkeit zur Handdesinfektion gegeben. Wer vergessen hat, eine Maske zum Schulbetrieb – der derzeit sehr eingeschränkt läuft – mitzubringen, könne im Sekretariat eine medizinische Maske erhalten.