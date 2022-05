Zahlreiche Leserinnen und Leser haben uns ihre Lieblingsziele und -aktivitäten in und um Kaiserslautern verraten. Die meistgenannten Orte und Aktivitäten werden wir in den kommenden Monaten in einer Serie vorstellen. Wer die Lieblingsziele der RHEINPFALZ-Leserinnern und -Leser schon vorab besuchen möchte: Hier sind „10 Dinge, die man in Lautern gemacht haben muss“.

Beinahe 100 Rückmeldungen haben die Redaktion zum Aufruf erreicht, uns „10 Dinge, die man in Lautern gemacht haben muss“ zu nennen – per Coupon in der Zeitung, per E-Mail oder über unsere Facebook-Seite. Einige Nennungen haben wir unter einem Oberbegriff zusammengefasst, zum Beispiel am Gelterswoog, wo Wandern, Schwimmen, Minigolf Spielen und Stand-up-Paddeln genannt wurden. Die zehn meistgenannten Ziele und Aktivitäten sind hier zu sehen:

Wir haben unsere Leser gefragt, was man als (Neu-)Lautrer mal gemacht haben muss? Hier die Antworten. Foto: VIEW Würdiger Abschluss der Top Ten: Ein Zoobesuch in Siegelbach. Foto: VIEW Platz 9: Eine Vorstellung im Pfalztheater anschauen. Foto: CLA Platz 8: Im Bremerhof-Biergarten einkehren. Foto: Klein Platz 7: Einen Tag am Gelterswoog verbringen. Foto: cla Sechster Platz: Im Twenty One Aussicht und Cocktails genießen. Foto: VIEW Auf Platz 5 gelandet: Im Freibad Waschmühle schwimmen. Foto: VIEW Platz 4: Im Japanischen Garten zur Ruhe kommen. Foto: VIEW Dritter Platz: Dem FCK im Heimspiel die Daumen drücken. Foto: VIEW Platz 2: Die Gartenschau besuchen. Foto: bgi Platz 1: Den Humbergturm besteigen. Foto: clc Foto 1 von 11

Knapp nicht geschafft haben es die Plätze 15 bis elf: im Wildpark die Tiere beobachten (15), auf dem Wochenmarkt einkaufen (14), eine Führung durch die unterirdischen Gänge der Kaiserpfalz mitmachen (13), einen Samstagabend in der Altstadt verbringen (zwölf) und die Pfalzgalerie besuchen (elf).

Neue Serie über den Sommer hinweg

Zu den weiteren Nennungen zählen, neben einigen ironischen Seitenhieben wie „Besuch des Rathausvorplatzes bei Nacht“, auch etliche Gaststätten, Cafés und Restaurants oder verschiedene Wanderziele rund um die Stadt, wie beispielsweise der Vogelwoog, das Eselsbachtal oder generell Spaziergänge im Pfälzerwald um Kaiserslautern. Ebenfalls mehrfach genannt wurde der Besuch verschiedener Kaiserslauterer Feste wie die Maikerwe, Swinging Lautern, „Alles muss raus“ oder die Volksparkkonzerte.

In loser Folge besuchen wir nun in den kommenden Monaten die Gartenschau, erklimmen den Humbergturm, drücken dem 1. FCK bei einem Heimspiel – hoffentlich in der Zweiten Bundesliga – die Daumen, planschen in der „Wesch“ und stellen so die „10 Dinge, die man in Lautern gemacht haben muss“ noch einmal ausführlich vor.