Als erstes Buch hat Pfalzbibliotheksnutzerin Elisabeth M. Ute Bales Roman „Großes Ey“ empfohlen. Das Buch behandelt die Lebensgeschichte von Johanna Ey und ihren Weg von der armen Ladenbesitzerin zur angesehenen Kunsthändlerin. Elisabeth M. bekennt: „Ich liebe Biografien, außergewöhnliche Lebensgeschichten origineller Personen. Dieses Buch war ganz nach meinem Geschmack, es hat auf unterhaltsame Weise meinen Horizont erweitert. Nebenbei habe ich eindrücklich vieles über die Lebensbedingungen meiner Eltern und Großeltern und über zeitgenössische Künstler erfahren!“

Büchertipps können bis 19. Juni an die Pfalzbibliothek geschickt werden

Wer seinen Büchertipp loswerden will, kann diesen der Bibliotheksmitarbeiterin Tina Jahnert per E-Mail an t.jahnert@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de bis zum 19. Juni schicken. Neben dem Buch, das sich im Bestand der Pfalzbibliothek befinden muss, müssen Name und Telefonnummer angegeben werden, damit eine Rückmeldung möglich ist. Neben belletristischen können auch Sachbücher empfohlen werden. Die Büchertipps werden im Newsletter der Pfalzbibliothek und auf Facebook veröffentlicht. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden Gewinne verlost.