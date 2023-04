Zwei Tage nach dem Abiball packte sie ihren Rucksack. Für Leonie Kozieja stand eine Interrail-Reise auf dem Programm. Zweieinhalb Wochen ging es für die Abiturientin mit Gleichaltrigen über die Schweiz, weiter nach Italien und Österreich nach Tschechien. „Das hat gutgetan“, schwärmt sie von den Reiseeindrücken.

Mit ein bisschen Glück hatte die ehemalige Schülerin des St.-Franziskus-Gymnasiums ihr Interrail-Ticket über eine Verlosung der EU-Kommission gewonnen. „Eine Aktion zur Förderung des kulturellen Austauschs unter jungen Europäern“, berichtet Kozieja begeistert von ihrer Reise. Insofern findet sie das Abitur zum Jahresbeginn nicht schlecht. Auch wenn das Lernen in der dunkleren Jahreszeit weniger angenehm sei, bleibe nach dem Abitur Zeit, sich zu orientieren.

Bevor Kozieja ab September ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) in München absolviert und sich auf die Arbeit im Medienteam freut, wird sie für drei Monate auf Mallorca einen Job als Kinderanimateurin annehmen. Für die 18-Jährige war ihre Schulzeit eine „schöne Zeit“. Sie sagt: „Ich bin traurig, dass sie zu Ende ist.“ Sie habe sich mit den Lehrern gut verstanden und habe viel fürs Leben gelernt. Mit 862/900 Punkten hat Kozieja als beste Abiturientin die Schule verlassen. Als Leistungsfächer hatte sie Englisch, Chemie und Mathematik gewählt. An der „Mädchenschule“ hat sie sich wohl gefühlt. „Da können die Leute denken, was sie wollen.“

Viele Talente

Doch nicht nur in schulischen Fächern konnte Kozieja punkten. „Ich liebe Musik“, sagt die junge Frau, die an der Emmerich-Smola-Musikschule Gesangsunterricht hatte, Popsongs singt und Klavier spielt. Ihr Lieblingslied zurzeit, das sie selbst gerne singt: „Forever“ von Lewis Capaldi. Außerdem übernahm sie in der Theater-AG Schauspielrollen und greift gerne zu Stift und Zeichenblock. Und da ist noch der Sport, der zu ihrem Leben gehört und mit dem sie sich fit hält. Doch die meiste Zeit habe sie der Schule geschenkt. Angst vor der Zukunft hat Kozieja, die sich für ein Studium der Architektur interessiert, weniger. „Ich schaue optimistisch nach vorne und bin bereit, meinen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten.“