„Ich freue mich auf die Zeit, die jetzt kommt, ich kann meinen Traum zum Beruf machen“, erzählt Leonie Huhn voller Begeisterung. Die 24-Jährige hat in den vergangenen Monaten an der Fernsehshow „Battle of the Bands“ (RTL 2) teilgenommen, in der junge Musiktalente gegeneinander antraten. Vor einiger Zeit sei sie über Instagram angeschrieben worden, ob sie nicht Lust hätte, an der Show teilzunehmen, wie sie erzählt. Sie habe sich das Konzept angesehen und sich darauf eingelassen.

Gemeinsam mit anderen jungen Musikern habe sie einige Wochen abgeschottet von der Außenwelt in einem Loft gewohnt. Gebildet wurden zwei Bands – eine Boy- und eine Girl-Band