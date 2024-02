Leon Hermann und Maxima Zink vom Judosportverein Kaiserslautern, Sportschüler des Kaiserslauterer Heinrich-Heine-Gymnasiums, sicherten sich am vergangenen Wochenende bei den südwestdeutschen Judo-Einzelmeisterschaften der Altersklasse U18 in Siershahn die Fahrkarten zur deutschen Einzelmeisterschaft Anfang März in Leipzig.

Leon Hermann, unterwegs in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm, kämpfte sich vor bis ins Finale und traf dort auf Tim Nebenführ aus Hessen. Beide Judoka kennen die Schwächen und Stärken des jeweils anderen, mal gewinnt der Pfälzer, mal der Hesse. Bei den Südwestdeutschen hatte Nebenführ am Ende den Sieg in der Tasche, Leon Hermann fährt mit Silber dekoriert nach Leipzig.

Dorthin wird ihn seine Vereinskollegin Maxima Zink (bis 57 kg) begleiten. Sie zog nach starken Leistungen in Siershahn ins kleine Finale ein und ließ sich hier die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft nicht mehr nehmen. Sie gewann Bronze.

Auch Lina Stark und Paul Steinbrenner, ebenfalls JSV-Sportler und Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums, der Eliteschule des Sports, zeigten bei den südwestdeutschen Meisterschaften gute Kämpfe und erreichten in ihren Gewichtsklassen jeweils Rang fünf.