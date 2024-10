Beim Cadet European Cup in Riga erkämpfte Leon Hermann vom JSV Kaiserslautern einen der beiden Podiumsplätze für den Deutschen Judobund.

Hermann, Schüler an der Sporteliteschule in Kaiserslautern, dem Heinrich-Heine-Gymnasium, gewann in Lettland Bronze (bis 50 kg) und sicherte sich erneut Weltranglistenpunkte. Ein Freilos brachte den Lautrer U18-Judoka direkt ins Viertelfinale, das er nach nur 15 Sekunden siegreich abhaken konnte. Der JSV-Judoka zwang den Italiener Matteo Bridi mit einem blitzschnellen Armhebel zur Aufgabe. Heftig zur Sache ging es dagegen im Halbfinale. Der Schwede Adam Kostoev kannte die Stärken des Deutschen und ließ nichts zu. Ohne Wertung endete die reguläre Kampfzeit. In der Verlängerung, dem Golden Score, gelang dem Schweden ein Konter, der für ihn zur Wertung und zum Sieg führte.

Als nächstes in Slowenien am Start

Leon Hermann steckte die kräftezehrende Niederlage weg, ging entschlossen in den Kampf um Platz drei. Gegen den Lokalmatador Arsenijs Spinu gelang ihm ein tiefer Seoi-nage und ein Tai-otoshi, zwei Würfe, die ihm den Sieg, die Bronzemedaille und am lettischen Mattenrand einen absolut zufriedenen HHG-Judotrainer Aydin Kempirbaev bescherten.

Die nächsten Weltranglistenpunkte werden schon am Wochenende in Slowenien beim Koper Cadet European Cup vergeben. Mit dabei wieder Leon Hermann sowie seine Vereinskollegin Maxima Zink.