Nachdem Radsportler Leo Hack schon bei den Deutschen Meisterschaften auf der Straße in Bolanden eine sehr gute Figur machte, konnte er am Sonntag in Weißenfels (Sachsen-Anhalt) beim Mountainbike-Nachwuchsrennen, dem zweiten von vier, veranstaltet vom Bund Deutscher Radfahrer, seine Qualitäten in einer anderen Disziplin unter Beweis stellen.Mit zwei guten Vorläufen am Samstag, sicherte sich der Fahrer des 1. FC Kaiserslautern einen Startplatz für das Finale am Sonntag. Auf dem technisch und konditionell anspruchsvollem Kurs konnte er sich auf den drei zu fahrenden Runden (pro Runde waren 3,3 Kilometer und 120 Höhenmeter zu bewältigen) stetig nach vorne arbeiten. Am Ende hatte er mit dem siebten Platz sein Ziel erreicht: Er wollte unter die besten zehn Fahrer kommen.

Damit fährt er hochmotiviert zu den noch zwei ausstehenden Rennen nach Gedern (Hessen) und Wetter (Nordrhein-Westfalen).