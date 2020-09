Ein Mitarbeiter eines Lieferdienstes war am Sonntagmittag in einen Unfall verwickelt und ist gegen einen Baum gerutscht.

Nach Angaben der Polizei war der Mann in dem Kleinwagen auf der Landolfstraße in Kaiserslautern-Hohenecken in Richtung B270 unterwegs. Gegenüber den Beamten gab er später an, dass sein Fahrzeug plötzlich nicht mehr auf die Lenkung reagiert hat. In der Kurve kam er von der Fahrbahn ab und rutsche in das angrenzende Waldstück. Ein Baum bremste das Auto.

Der 31-Jährige blieb unverletzt. Das Lieferauto musste abgeschleppt werden. „Inwieweit die Bestellungen des Lieferdienstes noch bei den Kunden ankamen, ist unbekannt“, endet die Mitteilung der Polizei.