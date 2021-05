Mein erstes Spiel: Die Fußballfamilie Zimmermann ist in der Westpfalz durchaus ein Begriff. Neben Lena Zimmermann, die bis heute beim SC Siegelbach in der Regionalliga aktiv ist, hat auch ihr Bruder Nico Zimmermann eine Fußballkarriere hinter sich. Lena Zimmermann war noch nicht einmal volljährig, da spielte die heute 29-Jährige gegen einen zumindest bei den Herren sehr attraktiven Gegner.

17 Jahre war Lena Zimmermann, die angehende Saar-Polizistin gerade alt, da stand sie erstmals in der Zweiten Bundesliga auf dem Feld. Mit ihrem Klub, dem FSV Jägersburg, einem Stadtteil von Homburg, hatte sie einen attraktiven Gegner, der aber im Herrenfußball weitaus bekannter ist, als bei den Frauen: Bayer Leverkusen. Christoph Daum, Rudi Völler oder auch Reiner Calmund werden mit dem Klub in Verbindung gebracht. Heute heißt der Cheftrainer Achim Feifel und ist nicht ganz so bekannt wie seine Vorgänger. Dennoch spielt Bayer 04 Leverkusen heute in der Ersten Bundesliga.

Aufgeregt vor der Premiere

„Ich war damals vor dem Spiel sehr aufgeregt. Bayer Leverkusen kannte man eigentlich nur von den Männern. Wir kannten Leverkusen aber schon aus der Regionalliga. Das war damals aber ein anderes Spiel“, erklärt Zimmermann, die heute in Bechhofen wohnt. Am 7. September 2008 fand die Partie in Jägersburg statt. Gerade der Jugend entwachsen, war es damals ihre Premierenpartie in der Zweiten Bundesliga Süd. Unter Trainerin Patricia Brocker, die in Bruchmühlbach-Miesau geboren wurde, kam Zimmermann in diesem Jahr in etlichen Partien zum Einsatz. Trainerin Brocker hatte so einiges erlebt, hatte immerhin 46 A-Länderspiele für Deutschland absolviert und gewann 1993 gar die deutsche Meisterschaft.

Viele Zuschauer

Gegen Leverkusen hatte Zimmermann das Glück, die gesamte Spielzeit durchspielen zu können. „In Jägersburg waren auch immer viele Zuschauer vor Ort für die Verhältnisse im Frauenfußball. Es war ein kleiner Ort, da waren 200 Zuschauer dann schon viel“, erzählt Zimmermann weiter. Nervosität habe in der gesamten Mannschaft vorgeherrscht. „Wir wussten, dass es eine Mannschaft werden könnte, gegen die es schwer wird.“

Die Partie verlief gut für die Jägersburger, die in der damaligen Saison neben dem 1. FC Saarbrücken und dem SV Dirmingen eine von drei Saar-Teams in der Zweiten Bundesliga waren. In der Partie gegen Leverkusen ging der FSV mit 1:0 in Führung, Zimmermann hatte im Sturm gespielt. Am Ende stand ein 2:2 zu Buche, ein durchaus achtbares Ergebnis für Zimmermanns Team. „Wir waren damals schon überrascht, dass wir so ein Ergebnis erzielen konnten.“

Ganz so glücklich ging es für Jägersburg in der Saison nicht weiter: Am Ende stand mit 14 Punkten aus 22 Partien der Abstieg zu Buche. Nur Dirmingen ließen die Jägersburger hinter sich.

Das zweite Standbein

Mit heute 29 Jahren spielt die angehende Polizistin noch immer in der dritthöchsten Spielklasse, für den SC Siegelbach. Aber es war Zimmermann schnell klar, dass sie trotz früher Einsätze in der Zweiten Bundesliga keine hauptberufliche Fußballerin werden kann. „Im Frauenfußball braucht man, wenn man keine Werbeverträge hat, ein zweites Standbein. Ich wusste aber auch nicht, ob ich mich wirklich durchsetzen kann.“

Noch während ihrer Zeit beim FSV Jägersburg absolvierte sie ein Probetraining beim 1. FC Saarbrücken. „Es hätte einen Wechsel nach Saarbrücken geben können, aber ich habe es nicht gewagt“, sagt die Studentin. So habe sie für sich beschlossen, dass sie eine Karriere in der Regionalliga besser mit einem Beruf und einer vorgehenden Ausbildung verbinden könne. Zwar war die Erste Bundesliga in Sicht für Lena Zimmermann, dennoch sieht sie darin keine verpasste Chance.

Vergleiche mit dem Bruder

„Natürlich hätte ich da wie Nico viel erlebt. Da denkt man auch mal wow, wenn man sieht, wo er gespielt hat. Aber ich kenne auch die anderen Seiten des Fußballs. Ich habe Nico oft in Rostock, Braunschweig und Aalen besucht“, erzählt Zimmermann. Lenas Bruder hatte so einige Höhepunkte in seiner Karriere. Der heute 35-Jährige, der in der Zweiten Bundesliga für Eintracht Braunschweig aktiv war, in der Jugend auch für den 1. FC Kaiserslautern spielte, trat am 1. August 2011 im DFB-Pokal mit Braunschweig gegen den FC Bayern München an. Die Namen der Bayern-Stars hätten alle ohne Weiteres in einer Weltauswahl Platz finden können. Manuel Neuer, David Alaba, Holger Badstuber, Jérome Boateng, Philipp Lahm, Rafinha, Toni Kroos, Luiz Gustavo, Bastian Schweinsteiger, Mario Gomez und Thomas Müller waren damals auf dem Platz. Eine Partie, die Braunschweig erwartungsgemäß mit 0:3 verlor.

Rückschläge und Wechsel

Aber Lena Zimmermann sieht eben nicht nur die positiven Seiten des Profisports, weiß, wie es nach oben, aber auch nach unten gehen kann. Denn Bruder Nico lässt schon seit 2016 seine Karriere ausklingen und ist in der Oberliga für den SV Röchling Völklingen aktiv. „Ich hatte dann einige Verletzungen und war vom Kopf her einfach nicht stark genug“, sagt Nico Zimmermann, der seinen Wechsel zum damaligen Ligakonkurrenten VfR Aalen als Schnellschuss bezeichnet. Auch bei Hansa Rostock fand er sein Glück nicht. „Danach wollte ich zurück in die Heimat“, erzählt er.

Fast froh über Saison-Unterbrechung

Im Jahr 2014, als es in Jägersburg zu einem Bruch kam, wechselte Lena Zimmermann nach Siegelbach. Nach einem Jahr in der Verbandsliga spielt sie bis heute in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. „Der Wechsel nach Siegelbach hat sich damals angeboten. Ich habe damals in Kaiserslautern und Landstuhl gearbeitet“, erklärt Zimmermann, die zeitweise auch den Trainerposten in Siegelbach ausfüllte, ihren Wechsel. In ihrer Freizeit fährt sie auch mal gerne zum Ausgleich etwas Fahrrad.

Zurzeit ist sie nach eigener Aussage wegen ihrer Berufsausbildung nicht ganz so nah am Fußball, für sie gehe die Berufsausbildung vor. „Ich bin deshalb schon fast froh, dass die Saison unterbrochen ist. Sport brauche ich zum Ausgleich aber trotzdem“, fügt sie an.

Die Serie

Mein erstes Spiel

