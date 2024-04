Für alle Fragen rund um das Thema Demenz ist Lena Ott die Ansprechpartnerin im Kreis. Die Diplom-Pädagogin hat im Januar 2024 die Nachfolge von Joachim Schneider in der Beratungs- und Koordinierungsstelle Demenz des DRK-Kreisverbandes Kaiserslautern-Land angetreten, teilt die Kreisverwaltung mit.

Die Beratungsstelle bietet Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Demenz und deren Angehörige. Die Beratung ist kostenfrei, trägerübergreifend und richtet sich an alle Bürger im Landkreis. Mit ihren Erfahrungen im Betreuungswesen und in der Koordinierung von Hilfsangeboten steht Lena Ott mit Rat und Tat zur Seite. Beratungen sind telefonisch, per E-Mail, im DRK-Zentrum Landstuhl oder zu Hause möglich. Telefon: 06371/9215-29, Mobil: 0160/8891538, E-Mail: l.ott@kv-kl-land.drk.de.