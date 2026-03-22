Lena Edel, die schon zwei Mal für den Landtag kandidiert hat, gibt es offen zu: Sie ist „sehr enttäuscht“, dass es auch diesmal nicht geklappt hat. An ihr lag es jedoch nicht: Sie selbst holte 6,9 Prozent der Stimmen in ihrem Wahlkreis 44, auch bei den Landesstimmen holten die Linken dort 7,0 Prozent. Doch mit landesweit 4,4 Prozent bleibt ihrer Partei der Einzug in den Landtag verwehrt. Trotzdem ist die Stimmung nicht völlig gedrückt: „Wir haben einen sehr starken Wahlkampf gemacht, wir haben uns fast verdoppelt.“ Woran es lag, dass es für die Linke letztlich nicht gelangt hat, könne sie ad hoc nicht sagen. „Bei den Umfragen zuvor sah es besser aus. Hätten wir irgendetwas ausmachen können, hätten wir etwas geändert.“ Froh ist sie darüber, das SPD-Kandidat Andreas Rahm das Rennen machte statt des „völlig unbekannten Tom Kotzian“ von der AfD, wundert sie sich über das Abschneiden.