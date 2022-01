Der neue Ausbildungsatlas zu Beruf und Ausbildung in Kaiserslautern liegt vor. Der Atlas ist von Stadt- und Kreisverwaltung gemeinsam in Auftrag gegeben worden und wird an allen Schulen verteilt. Er ist kostenfrei.

Attraktive Berufsbilder, Wissenswertes zum jeweiligen Bewerberprofil und Fakten über Ausbildungsdauer – diese Punkte stellen bedeutende Kriterien bei der Entscheidung für eine Berufsausbildung dar. All dies ist Teil des neu erschienenen Ausbildungsatlasses. Auf 70 Seiten gibt es Hilfe in Form von Berufs- und Firmenprofilen und praktische Tipps etwa beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen oder bei der Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen. Auch wichtige Ausbildungsbetriebe der Region aus Handel, Handwerk und Industrie stellen sich darin vor, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt. Das Magazin richtet sich in erster Linie an Schulabgänger sowie Hochschulabsolvierende, aber auch an Eltern, Lehrkräfte und Berufsberatende sowie an Führungskräfte der heimischen Wirtschaft, ansiedlungswillige Unternehmen und Investoren. Der Atlas ist von Stadt- und Kreisverwaltung gemeinsam in Auftrag gegeben worden und wird an allen Schulen verteilt. Weiter ist er im Rathausfoyer sowie in der Kreisverwaltung kostenlos erhältlich. Im Internet findet er sich unter www.azubica.de und www.findcity.de. Herausgegeben wurde der Wegweiser von der BVB-Verlagsgesellschaft, so die Stadt.