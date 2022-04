Kurz vor Beginn der Aufstiegsrunde ist es dem Fußball-Verbandsligisten SV Morlautern gelungen, zahlreiche Leistungsträger für ein weiteres Jahr zu verpflichten und damit die Weichen für die kommende Saison zu stellen.

Erfreut zeigte sich der Morlauterer Coach Daniel Graf darüber, dass er auch zukünftig auf die Spieler zählen kann, die die „Erfolgsachse“ seines Teams bilden, das in der laufenden Runde gute Chancen hat, Meister zu werden und den Aufstieg in die Oberliga zu schaffen. Zu diesen Spielern gehören der Abwehrchef Marco Steil, der Torwart Bakary Sanyang und der Verteidiger Sascha Theis. Ebenso die beiden defensiven Mittelfeldspieler Markus Happersberger und Maximilian Riehmer.

Aber auch der Offensivspieler Leopold Mühlen, dessen Formkurve steil nach oben zeigt und der sich in dieser Saison zu einem Führungsspieler entwickelt hat, sieht seine Zukunft beim SV Morlautern. Letzteres gilt auch für die beiden Stürmer Felix Bürger und Florian Bicking. Mit 16 Treffern gehört Bürger zu den torgefährlichsten Angreifern der Liga und rangiert in der Torschützenliste hinter Florian Zimmer (17) vom SC Idar-Oberstein auf dem zweiten Platz. Erfreulich auch für den SVM, dass es ihm gelang, den dynamischen Außenstürmer Florian Bicking, der zu den besten Angreifern der Verbandsliga zählt, ein weiteres Jahr an sich zu binden.