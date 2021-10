Exakt 132.175 – das ist die Anzahl der Corona-Impfungen, die im Impfzentrum Kaiserslautern in den knapp neun Monaten seines Bestehens vorgenommen wurden. Am 7. Januar hatte das von Stadt und Landkreis gemeinsam betriebene Zentrum geöffnet, am 30. September schloss es seine Pforten. Dazwischen lagen 67.880 Erstimpfungen, 63.591 Zweitimpfungen und 704 Drittimpfungen.

Nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land funktionierte ausgezeichnet, bilanzierten Oberbürgermeister Klaus Weichel und Landrat Ralf Leßmeister zum Abschluss, sondern auch die mit den externen Partnern: Opel stellte mietfrei die Halle zur Verfügung, Ikea die Parkplätze. Auch der Aufbau mit dem „hochsympathischen und engagierten Team“ klappte „blitzschnell“, lobte Weichel die rund 300 Mitarbeiter und Helfer. Die Leistung der beiden Impfkoordinatoren Tobias Metzger (Landkreis) und Thomas Strottner (Stadt), die mit „logistischer Meisterleistung“ für minimale Wartezeiten sorgten, hob Leßmeister hervor. Noch bis 31. Dezember ist das Lauterer Impfzentrum im sogenannten Stand-by-Betrieb, kann also jederzeit wieder hochgefahren werden; erst zum Jahresende wird es abgebaut.

Die meisten Impfungen im Mai und Juni

Während es am Eröffnungstag nur 96 Impfungen waren, wurden in Spitzenzeiten ab Ende März täglich 1000 Menschen geimpft; am 8. Mai wurde mit 1435 Impfungen ein Rekord erreicht. Die 50.000. Impfung fand am 1. Mai statt, die Marke von 100.000 wurde nur rund zwei Monate später am 7. Juli geknackt.

Das Vakzin von Biontech/Pfizer wurde mit sehr deutlichem Abstand am häufigsten verimpft, ungefähr drei Mal so oft wie Moderna. Astrazeneca liegt in der Häufigkeit an dritter Stelle. Der Impfstoff von Johnson & Johnson kam nur an zwei Tagen im Impfzentrum zu Einsatz.

Nachdem die Anzahl der Impflinge im Juli immer geringer wurde, gingen die Impfbusse des Landes im August auf Tour und machten Station zum Beispiel vor Supermärkten. Am Donnerstag, 7. Oktober, ist der Bus noch mal in Kaiserslautern an der Hochschule vor Ort, zwischen 8 und 16 Uhr steht er vor Gebäude B.