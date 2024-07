In der Leipziger Straße wird ab Montag, 22. Juli, die Straßendecke saniert. Die Stadt hatte in Abstimmung mit dem Tiefbaureferat die Arbeiten vorgezogen, da in der Leipziger Straße ohnehin gebaut wird. Die Stadtentwässerung erneuert dort den Kanal und errichtet ein Regenrückhaltebecken. Durch das Vorziehen der Arbeiten soll der derzeit gesperrte Abschnitt zwischen Hohenecker und Merseburger Straße ab voraussichtlich Montag, 5. August, wieder befahrbar sein, teilt die Stadt mit. Dann könnten auch alle Haltestellen wieder regulär bedient werden und die Busse der Linie 104 wieder nach dem ursprünglichen Fahrplan fahren. Die noch ausstehenden Arbeiten der Stadtentwässerungen sollen unter Teilsperrung der Leipziger Straße stattfinden. Die Straßendecke zwischen Merseburger und Rostocker Straße soll voraussichtlich in den Herbstferien erneuert werden.

In der Leipziger Straße, zwischen Hohenecker und Rostocker Straße, entsteht aktuell ein sogenanntes modifiziertes Mischsystem. Zusätzlich zum bestehenden Mischwasserkanal werden ein neuer Regenwasserkanal sowie Versickerungsanlagen gebaut. Über Letztgenannte soll das unverschmutzte Oberflächenwasser zurück in den natürlichen Wasserkreislauf statt in die Kläranlage gelangen. Die Arbeiten dafür haben im Juli 2023 begonnen und sollten eigentlich im Frühjahr abgeschlossen sein. Zuletzt wurde ein Baustellenende Mitte September prognostiziert.