Wer auf dem Bännjerrück wohnt, muss noch ein wenig Geduld haben. Die Leipziger Straße, die derzeit wegen Kanalarbeiten gesperrt ist, wird es noch einige Wochen bleiben. Aber: Bald wird der Verkehr wieder rollen. Aber nur vorübergehend.

„Wann wird die Leipziger Straße wieder freigegeben? Das ist doch die Frage.“ Ein Raunen geht durch die Menge. Die Teilnehmerin der Versammlung hatte das, was eigentlich jeder wissen wollte, rund 20 Minuten nach Beginn der Veranstaltung ausgesprochen. Ab Höhe der Fritz-Walter-Schule ist derzeit kein Durchkommen in der Leipziger Straße. Grund sind Kanalarbeiten, die nur unter Vollsperrung erfolgen können, womit die direkte Verbindung zur Hohenecker Straße gekappt ist.

Abwasser wird getrennt

Am Dienstagnachmittag waren etwa drei Dutzend Anwohner zusammengekommen, um von Vertretern der Stadtentwässerung – Vorstand Jörg Zimmermann und Projektleiter Eugen Wiesner stellten sich den Fragen – zu hören, wie es mit dem Projekt vorangeht und natürlich auch, wie lange die Hauptachse durch das Viertel, besagte Leipziger Straße, noch gesperrt bleiben wird. Grob gesprochen soll mit dem neuen Kanal das Abwasser getrennt werden, Regenwasser und Schmutzwasser aus den Häusern, sollen getrennt fließen, was unter dem Strich dafür sorgt, dass in den städtischen Kläranlagen weit weniger Wasser aufbereitet werden muss. Den „richtigen Weg“ nannte Zimmermann diese Methode, derzeit sei „eine super Gelegenheit“, die Abwasserentsorgung umzustellen, auch vor dem Hintergrund, dass in Sachen Klimaanpassung derzeit viel in Gang gekommen sei. Das wenig belastete Regenwasser soll in ein Regenrückhaltebecken geführt werden, was derzeit im unteren Bereich der Leipziger Straße gebaut wird.

Rund zwei Millionen Euro werden in das Projekt investiert, berichtete Projektleiter Wiesner, etwa zehn Prozent der Summe schießt das Land Rheinland-Pfalz dazu. Nicht alles bei den Arbeiten in den vergangenen Wochen und Monaten sei nach Plan gelaufen, berichtete Wiesner weiter. So habe die feuchte Witterung im Januar und Februar dafür gesorgt, dass die Arbeiten weitgehend zum Erliegen kamen. Außerdem habe es Probleme mit Versorgungsleitungen gegeben, die nicht dort zu finden waren, wo sie laut Plan im Boden hätten liegen sollen. „So ist das im Tiefbau: Man sieht erst, was im Boden ist, wenn man aufmacht“, sagte Wiesner.

Jörg Zimmermanns Rücken

„Ich halte dann mal meinen Rücken hin und sage, dass die Straße noch bis Juni gesperrt bleiben wird“, sagte Zimmermann und beantwortete die Frage, die mutmaßlich allen Teilnehmern des Baustellenrundgangs auf den Nägeln brannte. Gesperrt ist die Leipziger Straße derzeit zwischen Naumburger und Merseburger Straße. Um eine Vollsperrung sei man nicht herumgekommen, erklärte Zimmermann weiter, Vorschriften hätten sich geändert, weshalb eine halbseitige Sperrung – zumindest für besagten Abschnitt – nicht in Frage gekommen sei. Ab Juni soll der Verkehr aber wieder rollen, dann wandere die Baustelle weiter nach oben, in den Abschnitt zwischen Dessauer und Rostocker Straße. Die Arbeiten dort sind dann laut Wiesner auch mit einer halbseitigen Sperrung möglich. Im Herbst komme es dann noch einmal zu einer kurzzeitigen Sperrung, dann werde die Straßendecke erneuert.

Beim Gang durch die Baustelle die gesperrte Straße hinab zum Regenrückhaltebecken, das schon deutlich sichtbare Formen angenommen hat, beantworteten Wiesner und Zimmermann weitere Fragen. Ob denn nicht der auf der Fahrbahn aufgezeichnete Radweg ein wenig breiter gemacht werden könne, wollte eine Teilnehmerin wissen. Wiesner versprach, die Anregung an die Stadtverwaltung weiterzugeben.

Eugen Wiesners Appell

Warum denn der Gehweg von den Bauarbeiten nicht ausgenommen worden sei, um zumindest Fußgängern einen Durchgang zu ermöglichen. „Das wäre zu eng gewesen“, sagte Wiesner, der an die Anwohner appellierte, während des Baustellenbetriebs den Bereich zu meiden. „Bitte laufen Sie nicht einfach durch die Baustelle.“

Eingeladen zu dem Rundgang hatte der SPD Ortsverein Bännjerrück/Karl-Pfaff-Siedlung.