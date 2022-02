Die Bauarbeiten an einem zweiten Abwasserkanal und den geplanten neuen Regenrückhaltebecken in der Leipziger Straße können in diesem Frühjahr nicht starten, informierte Stadtentwässerungsvorstand Jörg Zimmermann im Werkausschuss.

Grund ist die Beschwerde eines Anwohners, die derzeit bei der Genehmigungsbehörde zur Prüfung liege. „Wir hätten gern angefangen“, schildert Zimmermann. Er geht davon aus, dass die Baumaßnahmen durch die Beschwerde nicht gefährdet sind, sich dadurch allerdings der geplante Start verschiebt. In der Leipziger Straße seien entlang des Radwegs Rodungen notwendig, die ab dem 28. Februar nicht mehr vorgenommen werden dürfen. Daher rechne er damit, dass der Baubeginn erst im Herbst erfolgen werde.

In der Leipziger Straße soll ein zweiter Abwasserkanal verlegt werden, der das Oberflächenwasser ableiten soll. Dies ist laut Stadtentwässerung notwendig, um den vorhandenen Abwasserkanal in der Leipziger Straße zu entlasten. Zudem sollen drei Versickerungsbecken geschaffen werden, in denen sich das Regenwasser sammeln kann. Die Maßnahme soll sowohl zum Klima-, als auch dem Überflutungsschutz beitragen, so die Stadtentwässerung.