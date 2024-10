Bei der RHEINPFALZ-Aktion „Redaktion vor Ort“ beklagten etliche Bürger die vielen Baustellen auf dem Bännjerrück. Ab Montag, 14. Oktober, kommt die nächste Vollsperrung. Die gute Nachricht aber ist: Danach ist Schluss. Im Auftrag des Referats Tiefbau wird in der kommenden Woche in der Leipziger Straße zwischen Rostocker und Merseburger Straße die Straßendecke erneuert. „Das ist der Rest, der im Nachgang zu den Arbeiten am Kanal und dem Regenrückhaltebecken noch abgeschlossen werden muss“, erläuterte Nadin Robarge von der Stabsstelle Baustellenmanagement auf Nachfrage. Auf dem ersten Teilstück von der Merseburger bis zur Hohenecker Straße ist der Asphalt bereits erneuert worden. „Die Arbeiten wurden extra in die Ferienzeit gelegt und bilden den endgültigen Abschluss der Gesamtbaumaßnahme“, so Robarge weiter.

Umfahrung der Baustelle nicht möglich

Voll gesperrt sein wird voraussichtlich vom 14. bis 24. Oktober, bei guter Witterung geht es schneller. Der Cap-Markt in der Leipziger Straße bleibt fußläufig erreichbar, heißt es aus dem Rathaus. Eine Umfahrung der Baustelle über die Rostocker und Erfurter Straße ist nach Angaben der Stadtverwaltung nicht möglich, da die Ecke Dessauer und Leipziger Straße ebenfalls von den Arbeiten betroffen ist. Seit August 2023 hatten Anwohner des Bännjerrücks Umwege in Kauf nehmen müssen.