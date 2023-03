Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hacken, säen, ernten und dann genießen, was das heimische Gärtchen das Jahr über an Früchten und Gemüsen so hervorbringt: Dank einer Initiative des Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrums (ASZ) kann dieser Traum jetzt auch für den Städter ohne eigenes Grundstück Wirklichkeit werden.

Mit dem Erwerb der Galappmühle, einer ehemaligen Öl- und Getreidemühle aus dem 16. Jahrhundert, hatte das ASZ vor einigen Jahren auch ein rund 5000 Quadratmeter