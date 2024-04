Unterschlagung wird einem 63-Jährigen vorgeworfen, der seinen Leihwagen nicht zurück in die Werkstatt gebracht und die Rechnung für die Reparatur seines eigenen Autos nicht gezahlt habe. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich das Autohaus bereits Mitte März an die Beamten gewandt. Mehrmals sind Polizisten zur Wohnung gefahren, konnten den Beschuldigten jedoch nicht finden. Der Leihwagen wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Am Donnerstag wurde der Audi A3 auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in der Merkurstraße entdeckt. Die Beamten verständigten den Abschleppdienst. Der 63-Jährige tauchte dort auf und gab die Unterschlagung zu. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.