Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einem bis zum Schluss spannenden Kreispokal-Finale setzt sich der SV Alsenborn am Mittwochabend mit 4:2 (1:1) gegen den TuS Ramsen durch. Das Team von Trainer Thomas Riedl präsentiert sich in blendender Spiellaune, beißt sich aber lange die Zähne am Gegner aus. Durch Zuschauereinnahmen und Spenden kommen rund 3000 Euro für die Flut-Opfer zusammen.

Das Finale hielt, was es versprach: Zwei Teams, die sich in einem intensiven Spiel lange Zeit auf Augenhöhe begegneten, strahlender Sonnenschein und eine stattliche Zuschauerkulisse. Die Rollenverteilung