Die Polizei berichtet von einer Serie von Autoaufbrüchen in Dansenberg, in der Nacht auf Samstag.

Laut Polizei wurde eine ganze Reihe von Fahrzeugen in der Brunnen-, Heinrich-Schmitt-Straße und in der Umgebung der beiden Straßen von bislang unbekannten Tätern geöffnet. Dabei wurden Dokumente und andere Gegenstände entwendet. Die Fahrzeuge waren „allesamt unverständlicherweise nicht verschlossen“, heißt es im Polizeibericht. Vereinzelt konnte das Diebesgut von den Eigentümern ein paar Straßen weiter wieder aufgefunden werden. In der Tatnacht wurden von mehreren Zeugen drei unbekannte junge Männer gesehen, welche sich in Tatortnähe befanden. Die Polizei nimmt in der Sache unter Telefon 0631/369-2250 entgegen.