Die Arbeitslosigkeit in der Westpfalz und Südwestpfalz ist im März 2026 leicht zurückgegangen. Das sind die Zahlen der Agentur für Arbeit.

Im Bereich der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens waren im März 2026 19.219 Menschen arbeitslos gemeldet, 186 weniger als im Februar und geringfügig weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank leicht auf 6,8 Prozent und ist damit unverändert zum Vorjahr.

Bei der Agentur für Arbeit waren 8253 Menschen arbeitslos gemeldet – 181 Personen weniger als im Vormonat, aber 226 Personen mehr als vor einem Jahr. Bei den Jobcentern waren 10.966 Arbeitslose registriert – fünf Personen weniger als im Vormonat und 244 Personen weniger als im Vorjahr.

Mehr als 3700 offene Stellen

Die Betriebe meldeten 748 neue Stellen (plus 38 zum Februar; plus 22 zum Vorjahr). 3716 Stellen waren im Bestand der Arbeitsagentur. Branchen mit den meisten offenen Stellen waren Handel, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe sowie Gesundheits- und Sozialwesen.

In der Grundsicherung sank die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um fünf Prozent auf 15.939. Es wurden 21.419 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut – 1109 Personen weniger als vor einem Jahr. Auch dies entspricht einem Rückgang von fünf Prozent

Weißler: „Region bietet Chancen“

Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, sagt dazu: „Im März waren in der Westpfalz fast 200 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als noch vier Wochen zuvor. Wir können weiter von einer stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt sprechen. Dennoch ist dieser immer in Bewegung und es konnten erneut mehr als 1000 Menschen die Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden. Das zeigt, dass die Unternehmen und damit die Region Chancen bieten. Gleichzeitig meldeten sich jedoch auch 1300 Menschen aus der Erwerbstätigkeit heraus bei der Arbeitsagentur oder den Jobcentern arbeitslos.“

Stadt Kaiserslautern: 1113 freie Stellen

In der Stadt Kaiserslautern stieg die Zahl der Arbeitslosen auf 5329, das ist ein Prozent mehr als im Februar, jedoch ein Prozent weniger als im März 2025. Die Arbeitslosenquote lag bei 9,5 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 9,7 Prozent.

206 offene Stellen wurden neu gemeldet. 1113 freie Stellen waren im Bestand.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in der Grundsicherung sank auf 4866 (minus drei Prozent), die Anzahl der erwerbsfähigen Bürgergeldberechtigten auf 6332 (minus vier Prozent).

Kreis Kaiserslautern: Arbeitslosenquote bei 5,4 Prozent

Im Landkreis Kaiserslautern waren im März 2026 insgesamt 3062 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind drei Prozent weniger als im Februar, jedoch ein Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,4 Prozent, 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vormonat und unverändert im Vergleich zu März 2025.

Die Unternehmen meldeten 153 neue Stellen, der Stellenbestand lag bei 665.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in der Grundsicherung sank auf 2238 – minus drei Prozent. Die Anzahl der erwerbsfähigen Bürgergeldberechtigten sank auf 3136 – minus vier Prozent. Die Entwicklung entspricht der in der Stadt Kaiserslautern.

Stadt Pirmasens: Stärkerer Rückgang bei Bürgergeldempfängern

In Pirmasens verringerte sich die Arbeitslosigkeit auf 2586 Personen. Das sind ein Prozent weniger als im Vormonat und vier Prozent weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 12,1 Prozent. Im März 2025 lag sie bei 12,7 Prozent.

Unternehmen meldeten 72 neue Stellen, der Bestand lag bei 376.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in der Grundsicherung sank stärker als für den gesamten Bereich: um acht Prozent auf 2440. Die Zahl der erwerbsfähigen Bürgergeldberechtigten sank auf 3237 (minus acht Prozent).

Stadt Zweibrücken: Arbeitslosenquote unverändert

In Zweibrücken sank die Anzahl der Arbeitslosen auf 1426 – zwei Prozent weniger als im Februar und ein Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,6 Prozent, unverändert zum Vorjahr und 0,1 Prozentpunkte unterm Vormonatsniveau.

Die Betriebe meldeten 58 neue Stellen, der Bestand lag in Zweibrücken bei 257 offenen Stellen im März 2026.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in der Grundsicherung sank um sechs Prozent auf 1250. Die Anzahl der erwerbsfähigen Bürgergeldberechtigten sank auf 1733 – minus sechs Prozent.

Kreis Südwestpfalz: 79 neue offene Stellen

Im Landkreis Südwestpfalz waren 2423 Menschen im März 2026 arbeitslos gemeldet – minus ein Prozent zum Februar und zwei Prozent weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,8 Prozent – unverändert zum Vormonat. Im März 2025 lag sie bei 4,7 Prozent.

Die Betriebe meldeten 79 neue Stellen, der Bestand lag bei 413 offenen Stellen im Landkreis Südwestpfalz.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in der Grundsicherung ging auf 1331 zurück, die Anzahl der erwerbsfähigen Bürgergeldberechtigten auf 1823 – entsprechend fünf Prozent.

Kreis Kusel: Fast 2000 Menschen arbeitslos

Im Landkreis Kusel waren 1874 Menschen im März 2026 arbeitslos gemeldet. Das sind drei Prozent weniger als im Februar und ein Prozent weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,1 Prozent – unverändert zum Vorjahr, 0,2 Prozentpunkte weniger als im Februar.

Die Betriebe meldeten 74 neue Stellen, der Bestand lag bei 401 offenen Stellen im Landkreis Kusel.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in der Grundsicherung sank auf 1822 – minus sieben. Die Anzahl der erwerbsfähigen Bürgergeldberechtigten sank auf 2425. Auch dieses Minus von sechs Prozent liegt über dem Durchschnitt für den gesamten Bereich der Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens.

Donnersbergkreis: Rückgang bei Jobcenter deutlich weniger als im Durchschnitt

Im Donnersbergkreis waren 2519 Menschen im März 2026 arbeitslos gemeldet. Das sind ein Prozent weniger als im Februar, aber drei Prozent mehr als im März 2025. Die Arbeitslosenquote lag bei sechs Prozent – 0,1 Prozentpunkte unterm Vormonatsniveau. Im März 2025 lag sie bei 5,9 Prozent.

106 Stellen wurden im März neu gemeldet. Es befanden sich damit 491 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur für den Donnersbergkreis.

In der Grundsicherung sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um zwei Prozent auf 1992. Es wurden 2733 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte vom Jobcenter betreut – minus zwei Prozent.