Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend im Stadtgebiet einen Fußgänger angefahren. Der 31-Jährige wollte von der Rudolf-Breitscheid-Straße in die Königstraße abbiegen. Beim Linksabbiegen übersah er dann einen 25-jährigen Passanten, der in diesem Moment die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde, wie die Polizei weiter mitteilt. Er klagte über Schmerzen an Arm und Bein, verzichtete aber vor Ort auf eine medizinische Versorgung. Am Fahrzeug war kein Schaden entstanden.