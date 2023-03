Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit dem 5. September sind in Deutschland die angepassten Impfstoffe gegen den Corona-Subtyp BA.1 auf dem Markt. Im Impfzentrum ist das Vakzin bereits seit einer Woche verfügbar, in Arztpraxen seit dieser Woche. Die Nachfrage nach Booster-Impfungen ist dadurch etwas gestiegen.

Das Landesimpfzentrum hatte Ende Mai seine Zelte in der Opel-Halle abgebrochen und zum 1. August in Landstuhl neu aufgeschlagen. In den deutlich kleineren Räumlichkeiten dort werden „414 Termine pro