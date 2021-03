Im Fall der Frauenleiche, die Mitte Dezember in der Kaiserslauterer Staubörnchenstraße gefunden wurde, hat die Polizei neue Erkenntnisse. Sie geht außerdem mit einer großen Fahndungsaktion an die Öffentlichkeit.

Die Leiche der 48-jährigen, deren Identität mittlerweile bekannt ist, war am 14. Dezember vergangenen Jahres in einer ruhigen Seitenstraße in der Nähe des Einkaufszentrums „K in Lautern“ gefunden worden. Die Polizei geht derzeit von Totschlag aus. Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern jetzt eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt.

