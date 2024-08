Im Falle des am 3. August tot auf einer US-Liegenschaft entdeckten 63-Jährigen haben die Behörden am Dienstag ein neues Detail bekanntgegeben: Nach Angaben des Leitenden Oberstaatsanwalts Udo Gehring wurde die Leiche des Mannes auf der Kapaun Air Station gefunden – einem Areal des US-Militärs nahe des Kaiserslauterer Stadtteils Vogelweh. Bereits am Montag hatten die Ermittler mitgeteilt, dass ein 28-Jähriger verdächtigt wird, seinen Arbeitskollegen getötet zu haben. Über ein mögliches Motiv sei derzeit nichts bekannt, hieß es in der Pressemeldung. Laut Polizeipräsidium Westpfalz waren die beiden Männer als Angestellte einer externen Firma in einem Gebäude mit Handwerksarbeiten beschäftigt. Ersten Ermittlungen zufolge starb der Ältere durch „eine Gewalteinwirkung“.

Aus „ermittlungstaktischen Gründen“, so Gehring am Dienstag, könne er aktuell keine weiteren Informationen preisgeben – deshalb sei auch der Leichenfund nicht schon vergangene Woche veröffentlicht worden. Mehrere RHEINPFALZ-Nachfragen zu Verletzungen, genauer Todesursache und Sachstand lässt die Staatsanwaltschaft unbeantwortet. Ebenso schweigt sie zu einem möglichen Aufenthaltsort des Tatverdächtigen – der 28-Jährige hatte sich nach dem Vorfall ins Ausland abgesetzt. Da es sich bei der US-Liegenschaft um deutsches Staatsgebiet handelt, sind die hiesigen Behörden mit den Ermittlungen betraut.