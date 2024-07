Auf dem Weg zur CO2-Neutralität gilt Wasserstoff als Alternative zu Kraftstoffen wie Benzin oder Diesel. Das Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe arbeitet an neuartigen Speichern, die in Flugzeugen oder Fahrzeugen eingesetzt werden könnten. Auch für die Medizin könnten die Entwicklungen des Instituts neue Möglichkeiten bieten.

Faserverbundwerkstoffe sind das Material, mit und an dem am 1990 gegründeten IVW (Institut für Verbundwerkstoffe) geforscht wird. 2021 wurde es in die Leibniz-Gesellschaft aufgenommen.