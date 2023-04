Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fünf Wochen schulfrei – zwar mit vielen Hausaufgaben, aber ohne all die Kontakte und Gespräche, die das Leben in der Schule so bereichern. Damit mussten die Schüler bisher klarkommen. Nicht für alle ist der Wiedereinstieg im Klassenzimmer ohne Probleme. Ein Projekt der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) setzt genau dort an.

Kinder mit Migrationshintergrund, die zuhause wenig oder gar kein Deutsch sprechen, haben es als Schüler jetzt besonders schwer. Denn das aktive Sprechen ist während der Schulschließungen