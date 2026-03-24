Kindern mit bunten Lego-Sets eine Freude machen: Seit einigen Wochen verteilen Mitglieder des Vereins Lauter Steine Lego-Sets an Krankenhäuser in der Region.

Der Warenwert der Lego-Sets liege bei rund 40.000 Euro, erzählt Martin Schild, der dem Verein Lauter Steine vorsitzt. Die Aktion sei Teil einer weltweiten Wohltätigkeitsbewegung. Das Material stamme von der britischen Organisation „FairyBricks“, was auf Deutsch so viel wie „Feen-Steine“ bedeutet. Über die Jahre hat sich das Engagement dieser Organisation immer weiter vergrößert, erstmals seien 2012 Lego-Sets an einem Krankenhaus in Großbritannien verteilt worden. Mittlerweile seien es über 200 Krankenhäuser im ganzen Königreich sowie in 26 anderen Ländern, wie „FairyBricks“ mitteilt. Spielen sei ein wichtiger Bestandteil des Heilungsprozesses im Krankenhaus, biete Trost und Ablenkung, betonen die Verantwortlichen auf ihrer Homepage, auf der sie über ihre Arbeit informieren.

„FairyBricks“ arbeitet nach eigenen Angaben mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen, die die Aktion finanziell unterstützen. Gemeinnützige Organisationen können sich um Lego-Sets bewerben, die sie wiederum an Kinder verteilen können. Genau das haben die Mitglieder von Lauter Steine getan. „Wir verteilen die Sets regional und überregional, beispielsweise nach Pirmasens, Homburg, Mainz und Wiesbaden“, sagt Schild. Gleichzeitig spende Lauter Steine selbst an „FairyBricks“, um die Arbeit der Organisation zu unterstützen. „Wir machen das, weil es uns sehr wichtig ist“, sagt Schild. Lauter Steine engagiere sich regelmäßig für wohltätige Zwecke, in dieser Größenordnung sei das aber eine Premiere. Die Vereinsmitglieder seien sehr froh darüber, ihr Lego-Netzwerk nutzen zu können, um ihr Motto umzusetzen: „Nicht viel reden, einfach machen!“

Wagenladung voller Lego-Sets an Kinderonkologie

Ein Teil der Spende ging an die Kinderonkologie des Universitätsklinikums des Saarlandes in Homburg, erzählt Christel Noll aus Landstuhl. Gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang Noll unterstützt sie den Verein Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland. Christel Noll kennt die Arbeit der Kinderonkologie und auch die Hilfe des Vereins: Vor Jahren erkrankte ihr Sohn zweimal an Leukämie und war in Homburg zur Behandlung. „Die Station macht eine super Arbeit“, berichtet Noll. Gleiches gelte für die Elterninitiative, die die Kinder während und nach ihrer Erkrankung betreut und unterstützt.

Heute ist ihr Sohn gesund, das Engagement der Familie geht jedoch weiter. Seit 2013 sind Christel und Wolfgang Noll Spendenbeauftragte der Elterninitiative krebskranker Kinder in Landstuhl. Zum ersten Mal hat Christel Noll nun eine Wagenladung voller Lego-Sets in die Klinik gebracht, wo sie nach und nach verteilt werden sollen.