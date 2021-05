Ungewöhnlicher Auftritt am Freitagmittag auf dem Martinsplatz. Kaiserslauterer Gastronomen und Hoteliers haben Stühle aufgestellt, die leer bleiben. Es war ein stiller Hilferuf, der auf die Not der Branche aufmerksam machte.

Alle tragen Mundschutz und Gummihandschuhe. Damit wollen sie auch zeigen, dass sie die Hygieneregeln beherrschen. Mindestens 25 Vertreter des Gastgewerbes sind gekommen, alle haben Redebedarf und sind sichtlich froh, mal unter Leute zu kommen.

In den Gesprächen wird schnell klar, dass den Betrieben langsam aber sicher die Luft ausgeht. Sarah Rotberg beispielsweise, Mitinhaberin von Brauhaus, Café am Markt und Markthalle, sagt: „So langsam wird es richtig schwer für uns. Uns steht das Wasser bis zum Hals.“ 46 Festangestellte hat sie in Kurzarbeit geschickt, für die 34 Aushilfen kann sie momentan nichts tun. „Wir haben ja seit 13. März null Umsatz. Und vom Land kriegen wir keine Unterstützung.“ Dazu sei ihr Betrieb zu groß. Jetzt habe sie ein Darlehen bei der KfW beantragt. „Darauf warten wir. Und auf eine schrittweise Öffnung.“

Sehr besorgt sind auch die Betriebsleiter der Musikkneipe Lutherclub, Marc Funda, und Sebastian Liesegang vom Partylokal Pflaumenbaum. Sie gehen derzeit davon aus, dass aufgrund der Corona-Krise wochenlang nichts gehen wird. Wie sie das durchstehen sollen, ist ihnen ein Rätsel. Vor allem für den Lutherclub-Macher ist das ein Trauerspiel. Er hatte seine Location erst Ende 2018 geöffnet. Der Betrieb war super angelaufen. Und jetzt das. „Die Lage ist absolut brisant“, sagt Funda. „Ohne staatliche Hilfe überleben wir das nicht.“ Liesegang sorgt sich auch um seine Aushilfen, fast alles Studenten. „Denen brechen jetzt ihre Nebenverdienste weg.“

Ein Übernachtungsgast in vier Wochen

Sybille Lauterbach, die mit ihrem Mann das Art-Hotel Lauterbach führt, ist ziemlich am Boden. „Wir haben die letzten Wochen gestrichen, Gardinen gewaschen, das Haus auf Vordermann gebracht.“ Aber jetzt müsse es wieder weitergehen. „Wir hatten in vier Wochen genau einen Gast“, sagt sie. 34 Betten bleiben damit Nacht für Nacht leer. Nach drei Wochen habe sie zwar Soforthilfe vom Land erhalten, aber die staatliche Unterstützung werde wohl nicht reichen. „Bei uns steigen fast nur Geschäftsleute ab. Aber so lange Firmen und Institutionen keine Veranstaltungen anbieten, kommt niemand“, klagt sie. Hygieneregeln einzuhalten sei nicht das Problem. „Wir können unsere Gäste relativ kontaktlos bedienen und für das Frühstück ein Paket zum Mitnehmen oder zum Verzehr auf dem Zimmer packen.“

„Brauchen echte Soforthilfen“

Patrizia Boßert, lokale Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes (Dehoga), stellt klar: „Die Situation ist ganz schlimm. Wir kämpfen ums Überleben.“ Mit der Aktion, die auch in anderen Städten stattfindet, wollten Gastronomen und Hoteliers zeigen, dass sie zusammenstehen. Ihre Forderung an die Landesregierung: „Wir brauchen ein Datum für ein stufenweises Wiederhochfahren der Betriebe.“ Außerdem seien weitere echte Soforthilfen erforderlich, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Ohne mehr finanzielle Unterstützung werde es ein Großteil der Unternehmen und die Vielfalt an Ausgeh- und Einkehrmöglichkeiten in der Stadt bald nicht mehr geben, so Boßert. Die Absenkung der Mehrwertsteuer auf servierte Speisen und Getränke könne nur ein erster Schritt der Hilfe sein.

Auch 11A-Besitzer da

Thomas Frisch und Ehefrau Naima, die Besitzer des 11A, des Restaurants im Saks-Hotel, sind auch da. „Unsere Stammkunden schreiben uns Briefe und E-Mails, die wollen endlich wieder ausgehen“, sagt Frisch. Er macht keinen Hehl aus seiner Situation: „Uns laufen die Kosten davon“, sagt er. Seine 25 Mitarbeiter habe er in Kurzarbeit geschick. Ihm wäre ein Neuanfang liebe heute als morgen lieb. „Wir würden halt mit Abstand bedienen, immer einen Tisch unbesetzt lassen. Und die Bedienungen müssten Mundschutz tragen. Das wäre machbar“, findet er.

Uwe Graf vom Lautrer Wirtshaus im Bahnheim meint, zumindest die Biergärten könne man öffnen – mit Abstand. Sein Kerngeschäft sind Hochzeiten, Geburtstage, Veranstaltungen - alles abgesagt. „Die Verluste kann ich nie wieder auffangen. Wir müssen bei Null anfangen, wenn es wieder aufgeht“, sagt er. Allein 18 Hochzeiten seien storniert worden. Jetzt bietet er einen Lieferservice für Essen an. „Alles besser, als nichts zu tun“, sagt er.