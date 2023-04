Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie sehr hat das Virus Headis getroffen, die Sportart, die von Kaiserslautern in die Welt getragen wurde und von Menschen in aller Herren Ländern gespielt wird? RHEINPFALZ-Mitarbeiter Benjamin Haag hat nachgefragt, bei René Wegner, der mit Spielern von überall her in Kontakt steht und gerade froh ist, dass seine Firma noch ein zweites Standbein hat.

Headis, eine Art Kopfball-Tischtennis mit speziellen Bällen, wird an einer gewöhnlichen Tischtennisplatte gespielt, mit Regeln, die in Kaiserslautern erfunden wurden. Headis gehörte zu