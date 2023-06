Nach drei Jahren ohne Veranstaltungen geht es auf der Gartenschau inzwischen wieder richtig los. „In die Vollen“, wie Veranstaltungsleiterin Melanie Groß es nennt. Nach dem Mittelaltermarkt Anfang Mai steht am kommenden Samstag ein „Fest der Kulturen“ auf dem Programm. „Die Welt zu Gast bei Freunden“ – der Leitgedanke – passe perfekt zum Motto der Lebenshilfe: „Es ist normal verschieden zu sein“.

Die Gartenschau sei längst zu einem Ort der kulturellen Vielfalt geworden, berichtet die Veranstaltungsleiterin. Das Fest biete noch einmal zusätzlichen Raum und Gelegenheit, einander näher kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. „Das ist wichtig, hilft Barrieren abzubauen und tut den Leuten gut“, weiß Groß aus eigener Erfahrung.

Vorbereitung schon spannend

Ein „Fest der Kulturen“ war schon im Vorjahr geplant. Doch so eine Veranstaltung braucht einen gewissen Vorlauf. Meldungen zur Teilnahme mussten im ersten Vierteljahr abgegeben werden. In diesem Jahr hat’s geklappt. Schon die Vorbereitungen seien jedes Mal spannend, so Melanie Groß. Jede Kultur habe ihre eigene Herangehensweise und immer komme etwas Neues dazu. Die Vereine hätten viel Spaß dabei, möglichst viel von sich zu präsentieren. Essen, Trinken, Tanzen und Infostände gäben Raum und Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Zahlreiche inzwischen mit Kaiserslautern befreundete Nationen haben es Groß einfacher gemacht, die kulturelle Vielfalt mit einem interessanten Programm, die sie sich für das Fest gewünscht hat, zusammenzustellen. Mit dabei sind jemenitische, portugiesische, türkische und arabische Vereine, dazu das deutsch-amerikanische Bürgerbüro und der deutsch-amerikanische und internationale Frauenclub. Ein Aufruf an die Träger der Flüchtlingshilfe habe die Resonanz in diesem Jahr noch einmal breiter gemacht, freut sich Groß. Willkommen ist ihr jeder, der ganz spontan etwas von seiner eigenen Kultur darstellen möchte.

Plattform für viele Nationen

Die iranische Gemeinde habe eigens für diesen Anlass die Musikgruppe „Diar“ gegründet, die auf der Freilichtbühne im Park auftreten werde, so die Organisatorin. Dort präsentieren ab 20 Uhr der gebürtige Ukrainer Felix Shinder und seine Musiker einen bunten Mix aus ihrer Heimatstadt Odessa. Der Kontakt sei über einen der Flüchtlinge zustande gekommen, freut sich Groß, eine Plattform für viele Nationen bieten zu können: „Die Vielfalt macht’s.“