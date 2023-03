Die Polizei ermittelt gegen einen 45-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung, weil er am Donnerstagabend seine Lebensgefährtin mit Fäusten und einer Kehrschaufel geschlagen haben soll. Zum Schutz der Frau verfügten die Beamten ein Kontakt- und Annäherungsverbot gegen den Mann. Um 22.30 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass es in einer Wohnung im Stadtgebiet „hoch hergehe“. Eine Polizeistreife rückte aus und traf den 45-Jährigen und seine Lebenspartnerin an. Beide waren alkoholisiert. Der Mann hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,3 Promille. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen schlug er seine Partnerin unter anderem mit einer Kehrschaufel. Die 43-Jährige hatte deutlich sichtbare Verletzungen im Gesicht. Der Mann musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 45-Jährigen leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein.