Nach amtlicher Zählung war die brutale Tret-Attacke in Andernach in diesem Jahr der erste Fall, in dem jemand in Rheinland-Pfalz einen Polizisten offenbar umbringen wollte. Für 2019 hingegen hat das Innenministerium gleich drei lebensgefährliche Angriffe auf Beamte verbucht. Einer geschah in der Pfalz – und der Täter bekam eine milde Strafe.

In welcher Gefahr sie schweben, sehen die Polizisten zunächst gar nicht. Sie sind an einem Mittwochabend im März 2019 in ein Kaiserslauterer Asylheim gefahren, weil sich zwei Bewohner