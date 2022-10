Auf dem neu gestalteten Schillerplatz soll mehr Leben einkehren, die Aufenthaltsdauer der Menschen soll verlängert werden. Nach ersten Vorplanungen von Citymanager Constantin Weidlich könnten dabei Sitzgelegenheiten eine Rolle spielen. Grünen-Sprecher Tobias Wiesemann schlägt vor, die Fruchthalle stärker einzubeziehen.

Gute Nachricht für alle Freunde der langen Bank vor dem St.-Franziskus-Gymnasium. Die Sitzgelegenheit, die im Rahmen eines Forschungsprojektes der TU aufgestellt wurde, soll noch länger stehen bleiben. Aktuell laufen Gespräche über die Rahmenbedingungen.

Wetter: Übers Wochenende bleibt es voraussichtlich recht sonnig und mild. Erst ab Dienstag (Allerheiligen) sieht es nach Regen und fallenden Temperaturen aus.

Die junge Frau hat ihren Weg gefunden. Mit Ihrer Ausbildung zur Modistin hat Chaima Graeber beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2022 auf Landesebene den ersten Platz belegt. Überglücklich ist sie, dass sie im Hutladen von Petra Häfner in der Fruchthallstraße den Ausbildungsberuf erlernen konnte, der ihr Freude macht.

„Das Cello“ ist der Titel eines Spielfilms, den der Jugendtreff Mackenbach produziert. Die Dreharbeiten haben am Dienstag an der evangelischen Kirche in Reichenbach-Steegen begonnen. Das Projekt wird vom Bund und der Verbandsgemeinde Weilerbach unterstützt.