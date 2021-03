Jeder kennt das: Wer beim Autofahren einen Blick aus dem Fenster wirft, sieht an vielen Straßenrändern achtlos weggeworfenen Müll liegen. Entlang von insgesamt 640 Straßenkilometern in der Westpfalz will der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern (LBM) mit einem großen Frühjahrsputz Abhilfe schaffen.

Im Monat April werden dafür Firmen im Auftrag des LBM Straßenränder im Zuständigkeitsbereich der Straßenmeistereien Dahn, Waldfischbach, Kaiserslautern, Landstuhl, Kusel und Wolfstein von unachtsam weggeworfenem Müll säubern. Gearbeitet wird an Bundesstraßen (285 Kilometer), Landesstraßen (270 Kilometer) und Kreisstraßen (85 Kilometer). 30.000 Euro wird die Säuberungsaktion kosten, schätzt der Landesbetrieb Mobilität. Um die Arbeiter am Fahrbahnrand nicht zu gefährden, bittet der LBM Verkehrsteilnehmer, langsam zu fahren, wenn Schilder auf die Arbeiten hinweisen.