Am Freitag und Samstag, 23. und 24. August, lädt das Citymanagement Kaiserslautern zur dritten Runde der Weinerlebnistour „Wein & Musik“ ein. Es präsentieren sich fast 35 Gastronomiebetriebe und bieten die Gelegenheit, ihre Angebote kennenzulernen und zu probieren.

Stimmungsvoll begleitet wird die Weintour mit einem attraktiven Musikprogramm. An über 15 Orten in der Innenstadt wird es sowohl Open-Air als auch in den Gaststätten Live- und DJ-Musik von 30 musikalischen Acts geben: von elektronischer Musik über Rock und Pop bis hin zu Singer-Songwriter-Stücken. Mit dabei sind unter anderem die „Luther Club Band“, „Jens & Friends“ mit Sonja Volz, Moabi Village und Los Cuban Boys. Erstmalig präsentiert der Verein Sukura an beiden Veranstaltungstagen ein eigenes Bühnenprogramm auf dem Stiftsplatz.

In der Stadt-KL-App wird ein Gewinnspiel in Form eines digitalen Sammelhefts angeboten. Pro Bestellung von einem Glas Wein bekommen Besucher einen Stempel durch das Scannen eines QR-Codes, den das Servicepersonal bereithält. Bei vollem Sammelheft wird ein Stadt-Coupon aktiviert, der sich dann gegen eine Gewinnspielkarte bei einem der teilnehmenden Gastro-Betriebe einlösen lässt. Die Veranstaltung „Wein & Musik“ ist Teil der Wiederbelebung der Innenstadt, die das Citymanagement anstrebt. Es wird über das Förderprogramm „Innenstadt-Impulse“ des Landes Rheinland-Pfalz finanziert.

Info

Am Freitag, 23. August, startet die Lautrer Weintour um 17 Uhr, am Samstag, 24. August, um 12 Uhr. Ende ist jeweils um 24 Uhr. Die Standorte der Gastro-Betriebe und musikalischen Programmpunkte sind in der Stadt-KL-App einzusehen.