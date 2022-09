Das Forstamt Kaiserslautern lädt am Sonntag, 18. September, am Deutschen Waldtag, zu Information, Unterhaltung und reichlich Genuss ein. Der Wald- und Wiesenmarkt findet rund ums Stiftswalder Forstamt statt.

Waldführungen, Wiesenmarkt, Handwerk, Unterhaltung und einiges mehr: Wer Lust auf Wald, auf Leckereien, auf geselliges Treiben, aber vor allem auf Informationen rund um den Wald hat, der sollte sich den Wald- und Wiesenmarkt am Forstamt Kaiserslautern nicht entgehen lassen. Das Programm ist umfangreich, es hat für jeden etwas im Gepäck.

Da sind einmal die Waldführungen, die auf einem etwa 400 Meter langen Klimawandel- und Waldparcours, im unmittelbaren Umgriff des Forstamtes, stattfinden. Die menschengemachten Klimaveränderungen, die forstliche Situation und Waldschutzstrategien werden von den Fachleuten vorgestellt.

Zudem wird das klassische forstliche Handwerk Thema sein. Ein Forstwirttrupp wird zu Waldarbeitsfragen Rede und Antwort stehen. Forstspezialschlepper stehen bereit, an denen über Risiken und Chancen der Mechanisierung informiert wird. Der Waldtag bietet eine gute Gelegenheit, aus erster Hand zu erfahren, wo das Forstamt Schwerpunkte setzt und welche Bedeutung Naturschutz und der Wald als Erholungsfaktor haben. Zu sehen, wer hinter dem Wort „Forst“ steht und täglich versucht, all die Anforderungen an den Wald unter einen Hut zu bekommen, ist natürlich auch ein guter Grund, um am Waldtag am Forstamt vorbeizuschauen.

Mit Blick auf das 75-jährige Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz werden an diesem Tag 75 Edelkastanien gepflanzt. Hier kann sich, unter Anleitung, jeder der mag, beteiligen. „Die 75 Kastanien sind der erste Stepp einer Initialpflanzung zur Anlage eines neuen ökologisch hochwertigen Waldrandes“, ist dazu vom zuständigen Revierförster Klaus Platz zu erfahren. So muss in unmittelbarer Nähe des Forstamtes die bisher vorherrschende und nicht gewünschte amerikanische Traubenkirsche weichen, um Raum für die Kastanien, Pfaffenhütchen und Feldahorn zu schaffen.

Auch naturnahe Produkte werden angeboten

Beim Wald- und Wiesenmarkt wird ein buntes Treiben samt kulinarischer Angebote nicht fehlen. An Marktständen werden von Anbietern aus der Region naturnahe Produkte wie Honig, Gemüse, Obst, Öle, Schnaps, Backwaren, Nudeln to go, Wildprodukte, Selbstgenähtes und mehr angeboten. Dazwischen können sich Besucher an Ständen beim BUND und Nabu, bei der Handwerkskammer, dem Biosphärenreservat Pfälzerwald und auch dem Biberzentrum des Landes informieren. Handwerkervorführungen – vom Spinnen, Drechseln, Schnitzen, von Motorsägekunst und mehr – runden das Bild einer ganzen Region ab. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Parforcehornbläser und das Kolpingblasorchester Erfenbach. Hochlandrinder und Schafe geben sich ebenfalls die Ehre und schauen am Forstamt vorbei.

Das Forstamt Kaiserslautern, seit vielen Jahren Ausbildungszentrum, wird am Waldtag auch die neu gebaute Ausbildungsstätte der Öffentlichkeit vorstellen.

Info

Der Waldtag beginnt am Sonntag, 18. September, um 11 Uhr. Das Kastanienpflanzen ist für 12 Uhr vorgesehen. Die Waldführungen starten um 13 Uhr und zu jeder weiteren vollen Stunde bis letztmalig 17 Uhr.