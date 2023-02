Die Teilnahme am „Weltgästeführertag“ mit kostenlosen Stadtführungen hat bei den „Barbarossa Gästeführern Kaiserslautern“ Tradition. Nicht nur Besuchern von außerhalb, sondern auch den eigenen Bürgern die spannende Geschichte ihrer Stadt näher zu bringen, das war von Anfang an das Ziel des im Jahr 2000 gegründeten Vereins.

„Es gibt viele historische Dinge aus der Stadt, die nicht bekannt sind“, weiß die stellvertretende Vereinsvorsitzende Steffi Schüler. Sie war 1986 aus Hildesheim zugezogen, wo sie als Stadtführerin unterwegs gewesen war. Die interessante Geschichte Lauterns hat sie von Beginn an fasziniert. Bei örtlichen Historikern suchte und fand sie umfangreiches Wissen, das sie dann unbedingt mit anderen Menschen teilen wollte. Steffi Schüler entschied, sich wieder als Stadtführerin zu engagieren. Gemeinsam mit Silke Kretzschmar bildete sie dann nach und nach weitere Gästeführer aus.

Die Geschichten um Juden, Häuser, Brunnen und Kirchen seien von Anfang an gut angekommen, berichtet Schüler. Für den diesjährigen Weltgästeführertag haben sich nicht weniger als elf Gästeführerinnen und Gästeführer für Freitag und Samstag individuelle Schnuppertouren ausgedacht. Unter dem Jahresmotto „Sagen, Geschichten, Anekdoten“ wollen sie neugierig machen und die Lust wecken auf noch mehr Information.

Vielfältige Touren

Am Freitag geht es am Treffpunkt „Kaiserbrunnen“ um 12 Uhr los unter dem Stichwort „De Kaiserbrunne uff pälzisch“. Jeweils zur vollen Stunde stehen danach bis 18 Uhr von der „Weltmeistergeschichte“ über „Schauriges und Schönes zwischen zwei Klöstern“ bis zu „Napoleon á Kaiserslautern“ insgesamt sieben Themen zur Wahl. Der Vereinsvorsitzende, Thomas Klöckner, hat sich beispielsweise „Anekdoten aus der Weinstube“ vorgenommen und dafür den Treffpunkt am Spinnrädl geplant.

Am Samstag geht es dann um 11 Uhr mit einer in englischer Sprache geführten „City-Museum-Tour“ am Stadtmuseum weiter. Wie der 1. FCK darf auch der Mythos Kaiser Barbarossa bei den Führungen nicht fehlen. Dem Stauferkaiser wird um 14 Uhr am Rathaus und bei der letzten Führung ab 16 Uhr am Pfalztheater gedacht. Steffi Schüler wird an diesem Tag im Wadgasserhof „Lauter Lautrer Sagen“ vorlesen, die der Pfälzer Autor, Rundfunkmoderator und Mundartdichter Hansgeorg Baßler und der in Mannheim geborene Landstuhler Autor und Lokalhistoriker Hansgeorg Schauder in ihren Büchern zusammengetragen haben.

Das Programm der „Barbarossa Gästeführer“ zu ihrem Weltgästeführertag am 24. und 25. Februar ist in der Tourist Info erhältlich beziehungsweise im Internet unter www.barbarossa-gaestefuehrer-Kaiserslautern.de abrufbar.