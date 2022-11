Studierende hatten es in Zeiten der Pandemie nicht leicht, ihrem Studium nachzukommen. Hörsäle, Übungsräume und Bibliotheken waren über lange Zeit geschlossen. Wie viele Schülerinnen und Schüler auch mussten sie ihren Lernstoff von zu Hause aus bewältigen. Studierende des Fachbereichs Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern waren dabei in einer glücklichen Lage.

Mit Studiengangsmanagerin Carolin Sator hatten sie eine kompetente Begleiterin in Sachen Lehre und Lernen während der Coronazeit zur Seite. Für ihr „herausragendes Engagement und ihre exzellente Leistungen in der akademischen Lehre“ wurde der promovierten Diplom-Ingenieurin der mit 10.000 Euro dotierte uni-interne Lehrpreis, der „Distinguished Teaching Award“ der TU, verliehen. Als vorbildhaft bezeichneten Studierende die Betreuung durch Carolin Sator. Ihr Umgang mit den Herausforderungen der digitalen und hybriden Semester sei beispielhaft gewesen.

Promotion zu Eisplatten in der Antarktis

Carolin Sator stammt aus dem Westerwald, hat an der TU Darmstadt Mechanik studiert und wechselte 2009 an die TU Kaiserslautern. 2015 promovierte sie über die Bruchmechanik von Schelfeisen. „Schelfeisen sind schwere Eisplatten, die in der Antarktis treiben“, erläutert die Diplom-Ingenieurin. Ein Forschungsobjekt, an dem ein interdisziplinäres Team gearbeitet hat. Sie selbst sei nicht in der Antarktis gewesen. Sie habe ihre Arbeit am Rechner erledigt.

Carolin Sator hat einen Lehrauftrag in Technischer Mechanik und arbeitet seit 2020 zusammen mit Katja Groß als Studiengangsmanagerin im Dekanat ihres Fachbereichs. Ihre Aufgabe: Studienanfänger über das Angebot an Studiengängen und die dazu notwendigen Vorlesungen, Seminare und Übungen zu informieren. Parallel bringt sie sich bei Semestervorbereitungen ein, arbeitet am Erhalt von Studiengängen und deren Weiterentwicklung. Weil sie sich mehr Frauen in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen wünscht, beabsichtigt sie, das Preisgeld in Maßnahmen zur Förderung von Schülerinnen zu investieren. Bei ihrem Vorhaben spielt ihr der künftige Zusammenschluss der TU mit der Uni Landau und deren grundschulpädagogische Ausrichtung in die Karten. jsw