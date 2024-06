Die Reihe der „Lautrer Sommerabende“ geht am Donnerstag, 27. Juni, weiter. Danach stehen noch vier weitere Gratiskonzerte unter freiem Himmel an, die das Citymanagement Kaiserslautern organisiert.

Bis 22. August präsentieren sich jeweils donnerstags von 17 bis 21 Uhr auf einer mobilen Bühne Künstler an verschiedenen Plätzen der Kaiserslauterer Innenstadt.

Am 27. Juni tritt am Riesenbrunnen das Yannisha-Quartett auf. Das etablierte Duo Yannisha besteht Sängerin Anisha und dem französischen Rhythmusgitarristen und Sänger Yann Loup Adam. Begleitet wird das Duo an diesem Sommerabend von Akkordeonist Christian Di Fantauzzi und Oliver Abt an Gitarre und Bass. Auf dem Programm stehen Funk, Pop und Chansons – gesungen in drei Sprachen.

Sascha Kleinophorst am Stiftsplatz

Am 11. Juli folgt am Stiftsplatz ein Auftritt von Sascha Kleinophorst, der in den unterschiedlichsten Formationen nahezu 25 Jahre an Bühnenerfahrung gesammelt hat. Mit seinem Soloprogramm lebt er mit seiner Stimme und Gitarre seine Vorliebe für Künstler wie Ed Sheeran, Robbie Williams und Queen aus. Er spielt dabei, was ihm gerade in den Sinn kommt: Da folgt eine Akustik-Version aktueller Chart-Hits auf einen Klassiker der Beatles oder einen Udo Jürgens-Song.

Am 25. Juli sind am St.-Martins-Platz dann Stephan Flesch und Elmar Federkeil zu erleben. Die beiden Vollblut-Profimusiker bieten durch ihr eindrucksvolles Zusammenspiel die perfekte Symbiose von Harmonie und Rhythmus, mit Songs von James Morrisson bis Phil Collins, von Ed Sheeran bis Bill Withers. Lokalmatador Stephan Flesch untermalt seine Stimme dabei mit einfühlsamem Gitarrenspiel, der Saarländer Federkeil steuert präzise und erdige Percussion-Rhythmen bei.

DJ-Bus am Schillerplatz

Elektronische Musik gibt es dann am 8. August am Schillerplatz mit Didi und seinem DJ-Bus. Seine Sets schlagen eine Brücke zwischen allen elektronischen Genres. Didis Passion für das vielfältige Genre entstand auf Ibiza, heute produziert er selbst Tracks, die das Gefühl von Freiheit vermitteln. Seine Sets gelten als ein Erlebnis für alle Sinne und lassen das Publikum für einige Stunden den Alltag vergessen.

Zum Finale der „Lautrer Sommerabende“ geben am 22. August an der Stiftskirche Heroes on the Loose ein Konzert. Die ehemaligen „Gitarrenhelden“ – die studierten Musiker Eike Walter, Andreas Eichenauer und Luc Hatzis – haben sich im vergangenen Jahr mit Kevin Holloway an Gitarre und Gesang als Heroes on the Loose neu erfunden. Bei den Lautrer Sommerabenden kann man die Gruppe nun unplugged als Trio erleben. Das Programm besteht aus anspruchsvollen, hochwertigen Klassikern von Eric Clapton, Coldplay, Bruce Springsteen, Mumford & Sons oder Queen.