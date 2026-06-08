Das Citymanagement Kaiserslautern und der Verein Klima Lautern laden für Mittwoch, 10. Juni, 17.30 Uhr, zur Eröffnung des Platzes „Lautrer Schatten“ an der Tourist-Info ein.

Der von Petra Neumahr initiierte „Lautrer Schatten“ ist eine temporäre Installation zur Förderung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Für zehn Sommerwochen spendet dort aufgehängte Wäsche Schatten und schafft zugleich einen ungewöhnlichen Begegnungsraum mit mediterranem Flair mitten in der Stadt. Das Projekt versteht sich als Experiment zwischen Vision und Wirklichkeit – als Treffpunkt für Menschen aus der Stadtgesellschaft sowie als lebendiger Ort für Kunst, Kultur und Austausch. Im Mittelpunkt der Einweihungsfeier stehen Themen wie Klimaanpassung, urbanes Leben, Partizipation und die Frage, wie öffentliche Räume lebenswerter gestaltet werden können. Das Programm umfasst auch die szenische Lesung „Hang out“ von Ina Bartenschlager, Helen Negwer und Ulrike Hoffmann-Biundo. Danach gibt es Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein und Austausch.