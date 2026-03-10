In Kaiserslautern wird es im Sommer zu heiß, es fehlt Grün, es gibt zu wenig Plätze, auf denen sich Bürger vor Sonne schützen und treffen können. Das soll sich jetzt ändern.

Petra Neumahr erinnert sich genau an den Moment, als ihr klar wurde, dass sich etwas ändern muss: „Ich betreute einen Stand in der Innenstadt, es war über 30 Grad heiß, und ich befürchtete, umzufallen und einen Hitzschlag zu erleiden.“ Das war im Jahr 2024. „Seitdem hat die Diskussion darüber, dass wir mehr Schatten in der Stadt bräuchten, mehr Orte, an denen sich die Menschen ohne Konsumzwang treffen können, Fahrt aufgenommen.“ Die Sozialarbeiterin, die früher das Mehrgenerationenhaus geleitet hat und sich bei KlimaLautern engagiert, hatte eine Idee: „Eine Kunstaktion anstoßen und einen großen Schattenplatz an einem Hitze-Hotspot schaffen, mitten in der City. Und zwar mit Wäsche an Leinen, wie in italienischen Gassen. Es geht darum zu zeigen, wie man mit einfachen Mitteln und unter Einbeziehung der Bevölkerung mehr Aufenthaltsqualität erreichen kann.“

Auf diesem Platz in der Stadtmitte von Kaiserslautern an der Tourist Info soll die Wäsche aufgehängt werden. Foto: KLIMALAUTERN

Auserkoren hatte sie dafür zunächst den Schillerplatz, doch der steht wegen des 750. Stadtjubiläums nicht zur Verfügung. Mit Hilfe des Citymanagements wurde sie dennoch fündig. Jetzt soll auf dem „eher tristen Platz“ westlich der Tourist-Info im Sommer ein Hauch von Bella Italia wehen. Auf einer Fläche von acht auf 18 Meter werden Leinen gespannt, in 4,50 Meter Höhe. Und dort soll dann zehn Wochen lang die Wäsche flattern. „Wir suchen dafür ordentliche und saubere weiße Bett- und Tischwäsche, aus Großmutters Schränken oder tiefen Schubladen“, erklärt Neumahr. Abgegeben werden können die Spenden von 15.30 bis 17.30 Uhr am 7. April im Mehrgenerationenhaus in der Kennelstraße 7. Aufgehängt wird die Wäsche am 9. Juni, Eröffnung des Lautrer Schattens ist am 10. Juni um 17.30 Uhr mit Begleitprogramm.

Viel Leben unter dem Wäschehimmel

„Das Ganze ist als Experiment angelegt. Es geht um Beschattung und nach Regen auch um Kühlung, um einen Kontrast zu der versiegelten Fläche in der Stadtmitte.“ Für Neumahr ist die Aktion längst ein Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität geworden. Bürger könnten zeigen, was sie machen würden, wenn es einladendere beschattete Plätze in der Innenstadt geben würde. „Derzeit ist man ja gezwungen, sich ins Café unter den Sonnenschirm zu setzen. Das kann sich halt nur nicht jeder leisten.“ Deshalb soll es unter dem Wäschehimmel viel Leben geben, der überspannte Platz soll Raum für Begegnungen und Austausch bieten, dort sollen die Menschen spielen, ruhen, singen, zuhören. Das sei anfangs gar nicht so geplant gewesen, habe sich so entwickelt.

„Wir haben gemerkt, dass es viele Gruppen gibt, denen ein Ort im Freien fehlt, ein Treffpunkt. Deshalb ist aus der Schattenidee ein sozio-kulturelles Projekt geworden“, führt Neumahr aus. Es soll dort zwischen Tourist Info und Fackelbrunnen Musik- und Tanzveranstaltungen geben, Infonachmittage, Schulen können den Platz nutzen. Eine öffentliche Chorprobe ist schon geplant, ebenso eine Fahrradwerkstatt der Naturfreunde. Vorgesehen sei eine Diskussionsrunde zum Thema Innenstadtentwicklung und speziell der Bedeutung von Plätzen mit Annette Spellerberg und Sascha Henninger von der Universität Kaiserslautern.

Interessierte treffen sich am Mittwoch

Dass aus dem Projekt „Lautrer Schatten“ eine Aktion zum Mitmachen geworden ist, findet Neumahr klasse. Allerdings hatte sie Hürden zu nehmen. „Es gibt so viele Vorschriften, ich musste mich an die unterschiedlichsten Stellen wenden, das hat Nerven gekostet.“ Wer sich beim Lautrer Schatten engagieren und einbringen möchte, sollte am Mittwoch, 11. März, 17 Uhr, auf den Platz neben der Tourist Info kommen. Gefragt sind Gruppen, Einzelpersonen und Vereine, die sich einbringen möchten. Das Team von Lautrer Schatten und das Citymanagement informieren, was möglich ist.

Laut Neumahr wird Lautrer Schatten über den Kultursommer Rheinland-Pfalz finanziell unterstützt, zudem gibt es Geld aus dem Landesprogramm Innenstadt-Impulse. Außer Wäschespenden seien Sponsoren willkommen, so Neumahr. Interessierte können per Mail an info@klimalautern.de Kontakt mit ihr aufnehmen.