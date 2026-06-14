Die Aktion „Lautrer Schatten“ nutzte das Förderzentrum St. Christophorus, um auf die Probleme obdachloser Menschen an Hitzetagen aufmerksam zu machen. So war die Resonanz.

Einen besseren Platz für ihr Anliegen hätten sich die Frauen und Männer des Förderzentrums St. Christophorus um Einrichtungsleiter Peter Lehmann nicht aussuchen können, um über die notwendigen Angebote für Obdachlose an besonders heißen Tagen zu informieren. Schließlich lockt die Installation „Lautrer Schatten“, vom Verein KlimaLautern nach einer Idee der Künstlerinnen Petra Neumahr und Ina Bartenschlager ins Leben gerufen, derzeit zahlreiche neugierige Passanten an. Über den Sommer hinweg beschatten Wäscheteile den Platz an der Tourist-Info – rund 60 Wäschestücke hängen dort und werden über Hochsommer auf der ansonsten kargen Pflasterwüste Schatten spenden. Und so blieben zahlreiche flanierende Passanten zum Studieren der Informationstafeln und zum Gespräch mit den Teammitgliedern des Förderzentrum St. Christophorus stehen.

Die Aktion »Lautrer Schatten« lockt zahlreiche Passanten an. Foto: Peter-Pascal Portz

Wobei von Hitze an diesem eher kühlen und windigen Donnerstag, der sogar einige Schauer bereithielt, nur wenig zu spüren war. Die von den Lauterer Bürgern gespendeten Wäschestücke, an den Stahlseilen des quadratischen Gerüsts westlich der Tourist-Information befestigt, flatterten folglich munter im Wind. Gleichwohl erfüllt auch an solchen Tagen die Installation als unübersehbarer Hingucker seinen Zweck. „Wenn in italienischen Gassen Wäsche auf Wäscheleinen trocknet, dann zeigt dies italienischen Alltag: Wäscheleinen von Haus zu Haus gespannt sind eine einfache, platzsparende Methode, Wäsche an der Luft zu trocknen“, heißt es in der Projektbeschreibung zu „Lautrer Schatten“. Mit der Aktion werden zwar „in Kaiserslautern keine italienischen Verhältnisse zu schaffen sein“, sind sich die Initiatorinnen bewusst. Aber sie bringe mehr Aufenthaltsqualität in die Innenstadt, ermögliche auch an heißen Tagen Begegnung und Austausch, die Möglichkeit zum Spielen, Beobachten, für Open-Air-Events oder einfach nur zum Ausruhen.

Zwei Sprudelflaschen kaufen, eine bezahlen

Vier Frauen wurden bei ihrem Spaziergang durch die Stadt prompt angezogen durch die außergewöhnliche Kulisse. Marie Christin Rothe, im Förderzentrum zuständig für Langzeithilfe, erläutert dem Quartett die auf Stellwänden formulierten Anliegen bezüglich der Obdachlosen. „Recht auf Ruheorte“, „Recht auf Toilettenzugang“ oder „Recht auf gesundheitliche Versorgung“ steht da beispielsweise zu lesen. Daneben stehen auf einer Sitzbank eine Menge kleinerer Sprudelflaschen, flankiert von einer Schiefertafel mit der Aufschrift: „Kaufe zwei, spende eine.“ Und tatsächlich verzeichnet die Strichliste bereits 29 Markierungen. Eine weitere Stelltafel fordert ein „Recht auf kostenloses Trinkwasser“, ein „Recht auf Schattenplätze“ sowie ein „Recht auf respektvolle Behandlung“.

Leiter Peter Lehmann und Mitarbeiter Frank Reinschmidt erläutern den Besuchern Sinn und Zweck der Aktion. Mit schätzungsweise 50 Bürgern seien sie heute ins Gespräch gekommen. „Wir wollen die Bevölkerung dafür sensibilisieren, dass es Menschen gibt, die an Hitzetagen ganz besonders viel auszuhalten haben“, sagt Lehmann. Reinschmidt ergänzt: „Man muss bedenken, dass es besonders hart die Menschen ohne Krankenversicherung trifft.“ Er macht in diesem Zusammenhang auf die „Glockestubb“ aufmerksam, in der Verpflegung und sanitäre Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden und auch immer auf den gesundheitlichen Zustand der Bedürftigen geachtet werde. „Bei Notfällen haben wir einen guten Draht zum Westpfalz-Klinikum“, fügt er an.