Beim Plakatwettbewerb „bunt statt blau“ der DAK gewann Annabell Kraft den Sonderpreis für ihr Kunstwerk. Damit hat sie es in den Bundeswettbewerb am 11. Juni in Berlin geschafft.

Nun schon zum 15. Mal veranstaltete die DAK den Wettbewerb „bunt statt blau“, um Jugendliche für die Risiken von Suchtmitteln zu sensibilisieren und sie zu einem verantwortungsvollen Verhalten zu ermutigen. Dazu gestalten die Teilnehmer, die zwischen zwölf und 17 Jahre alt sind, ein passendes Plakat. In diesem Jahr haben bundesweit rund 6000 Schüler teilgenommen, darunter ungefähr 350 aus Rheinland Pfalz. Bei der Siegerehrung, die in Mainz stattfand, hat Annabell Kraft den Sonderpreis für junge Talente gewonnen.

„Ich habe den Aushang am Schwarzen Brett in meiner Schule gesehen“ erzählt sie. Die Schülerin des Hohenstaufen-Gymnasiums gestaltete ein Plakat, auf dem sie selbst vor einer Toilette auf dem Boden liegt. „Nachdem mir meine Mutter erklärt hat, was Komasaufen ist, war mir klar, dass Alkohol und Erbrechen manchmal nah beieinander sind“, erklärt die 13-Jährige, wie sie auf die Idee zu ihrem Plakat kam. Den oberen Teil des Bildes bedecken bunte Fotos, die wie auf einer Filmrolle aussehen. Diese Fotos „werden in die Flasche gesaugt“ sagt die Gewinnerin des Sonderpreises. Sie stellt damit wortwörtlich einen Filmriss dar.

Auch privat tobt sich die Teenager schon immer gerne künstlerisch aus: „Ich male sehr gerne und gehe auch oft nach draußen, um zu fotografieren“, erzählt sie. 2023 gewann Annabell Kraft den ersten Preis in ihrer Altersgruppe bei einem Fotowettbewerb der Architektenkammer zu dem Thema Übergänge. Mit ihrem Plakat hat sie sich auch für den Bundeswettbewerb qualifiziert, der am 11. Juni in Berlin stattfindet. Auch im nächsten Jahr will die Schülerin „wieder an dem Wettbewerb teilnehmen“, sagt sie.