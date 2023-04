Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Menschen in der Ukraine brauchen Hilfe. Wir können helfen und sitzen hier 1500 Kilometer entfernt. Wie sieht’s aus, fahren wir am Wochenende los?“ Diesen Anruf erhielt Jonas, Rettungssanitäter aus Kaiserslautern drei Tage nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs von einem Freund und Kollegen. Aus einem ersten chaotischen ersten Hilfseinsatz ist eine Regelmäßigkeit geworden – und der Verein Crises Adhoc Help entstanden.

Seit dem 24. Februar 2022, seit mehr als einem halben Jahr, dauert der Krieg bereits an. In der Folge des Anrufs hatte sich noch im Februar eine kleine Gruppe gebildet, die an die